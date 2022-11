Il gioiello brilla, super colpo a parametro zero

La dirigenza della Juventus al lavoro per il prossimo colpo a parametro zero. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti di calciomercato

“Non mi interessano le voci. Io voglio tirare fuori il meglio dalla mia stagione e finire il più in alto possibile con la squadra”.

“Certamente, voglio giocare in Champions League, come ogni calciatore. Sono pronto a ottenere il meglio dalla mia carriera. Vedremo in estate”. Sono le dichiarazioni di Tielemans sul suo futuro dopo l’esperienza in Premier League al Leicester. Il centrocampista belga è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e destinato ad una big a parametro zero. Autore di un gran gol nel weekend, il classe 1997 rappresenta una grande occasione anche per le big di Serie A, con la Juventus in prima fila. “Al momento non ho intenzione di parlare molto della mia situazione contrattuale. Non ho lasciato il Leicester in estate perché ho sempre detto che lo avrei fatto solo per il progetto giusto. Non è che adesso con le cose che non vanno bene debba dire di essermi pentito della scelta”, ha anche dichiarato recentemente il giocatore.

Calciomercato Juve, assalto a Tielemans

La dirigenza della Juventus potrebbe avanzare un’importante offerta per la firma a zero anche grazie agli ingaggi risparmiati di Alex Sandro e Cuadrado. Come noto, entrambi sono in scadenza e destinati a lasciare il club bianconero nella prossima estate. La Juve libererebbe così importante spazio salariale per l’assalto a Tielemans, provando ad anticipare la concorrenza. Occhi puntati, dunque, anche sul talento belga.