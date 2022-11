Scambio clamoroso: Lukaku dice addio all’Inter

Romelu Lukaku potrebbe lasciare nuovamente l’Inter e questa volta il suo trasferimento coinvolge un altro big

L’Inter ha perso una partita dal peso specifico notevole contro la Juventus e nella giornata di oggi ha trovato il Porto sul proprio cammino europeo che sarà il prossimo avversario agli ottavi di Champions League.

Intanto i nerazzurri devono fare i conti con una stagione molto altalenante, fatta di grandi alti in Champions e di grandi bassi in campionato. Il tutto senza aver, di fatto, potuto usufruire di Romelu Lukaku che è stato fermo due mesi e ha avuto una ricaduta dopo essere rientrato nella scorsa settimana. Simone Inzaghi ha la coperta molto corta in attacco e la società sta prendendo in seria considerazione la possibilità di non fare più affidamento sul centravanti belga che non sta dando garanzie dal punto di vista fisico. Lukaku è finito nel mirino di una big che potrebbe aprire ad un clamoroso scambio col Chelsea, proprietario del cartellino del belga.

L’Atletico vuole Lukaku: scambio con Joao Felix

L’Atletico Madrid, come sottolineato da ‘elgoldigital.com’, ha messo nel mirino Romelu Lukaku. Il Chelsea difficilmente lo riporterà a Londra al termine della stagione, ma potrebbe inserirlo nello scambio con i colchoneros. Il suo ritorno all’Inter al momento, causa infortuni, non si sta concretizzando nel modo giusto. Il Cholo Simeone vuole un attaccante che corrisponde alle caratteristiche di Lukaku e per arrivarci potrebbe mettere sul piatto il portoghese ex Benfica, Joao Felix.

Joao Felix è da tempo in contrasto con Simeone e il suo cammino all’Atletico Madrid non si è sviluppato come ci si aspettava. Attualmente ha una valutazione di mercato di 120 milioni di euro ma il Chelsea vorrebbe portarlo a Londra, inserendo proprio Lukaku che ha una valutazione di circa 60 milioni di euro. Un affare che taglia fuori l’Inter e che aprirebbe ad uno scenario clamoroso in vista della prossima sessione estiva.