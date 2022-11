Di Maria sempre più in bilico: la Juve pronta al grande colpo

Con i campionati che sono pronti a fermarsi lasciando spazio ai mondiali, le società possono iniziare a programmare il mercato.

La sosta dei campionati è sempre più vicina, con i mondiali in Qatar che sono pronti a prendersi la scena. Questa sosta, permette alle società di cominciare a programmare il proprio mercato, cercando di imbastire qualche trattativa da concludere alla riapertura ufficiale della campagna acquisti.

Una delle società più attive è la Juventus, che è alla ricerca di calciatori in grado di migliorare la qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei ruoli su cui la vecchia signora sembra intenzionata ad investire è il centrocampo, dove il mister livornese vorrebbe avere più qualità. Proprio per quanto riguarda il centrocampo, la dirigenza sembra aver individuato il profilo giusto, con il consenso di Allegri.

La Juventus ci prova per Luis Alberto a gennaio: serve una cessione

Il calciatore su cui la vecchia signora sembrerebbe puntare per rinforzare la zona centrale del campo è Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, autore di quattro gol e due assist in 15 partite tra campionato e coppa, non sta vivendo un grandissimo momento in maglia biancoceleste, con Maurizio Sarri che non lo vede come un titolare e non si opporrebbe di fronte ad una sua cessione. La Juventus è seriamente interessata, ma per gennaio appare difficile portare a termine la trattativa. I bianconeri, infatti, per arrivare allo spagnolo, dovrebbero anticipare la partenza di Di Maria nel mercato invernale. La partenza del Fideo in inverno appare molto complicata, ed una sua permanenza porterebbe la società bianconera a rimandare ogni discorso per il centrocampista della Lazio in estate. Se Di Maria, invece, dovesse partire, i bianconeri sarebbero pronti a prendere subito Il Mago, con Allegri già pronto a cambiare modulo passando al 4-3-1-2. In casa bianconera si prospetta un mercato invernale molto movimentato.