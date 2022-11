Che tegola, altro infortunio in Serie A: rientra nel 2023

La Serie A perde un altro pezzo pregiato in vista della sosta per il Mondiale in Qatar

Continuano gli infortuni muscolare nel nostro campionato. Purtroppo i numerosi impegni ravvicinati di questa stagione, stanno mettendo a dura prova la tenuta fisica di molti giocatori.

Tanto che allenatori e dirigenti hanno spesso lamentato calendari troppo compressi, cosa che è andata ad amplificarsi a causa del Mondiale in Qatar che ormai è alle porte. Sono state molte le partite giocate finora e, a turno, tutte le squadre hanno avuto le loro grane per quanto riguarda l’infermeria. Ciro Immobile è solo l’ultimo esempio in ordine cronologico.

Si ferma Udogie, tegola per Sottil

Destiny Udogie, diciannovenne in forza all’Udinese, ha forse subito un infortunio al flessore della coscia. Sembrerebbe infatti che il ragazzo italiano di origini nigeriane non potrà prendere parte alla partita di stasera tra Udinese e Lecce, che aprirà la tredicesima giornata di Serie A , davanti al pubblico della Dacia Arena. Stando alle indiscrezione Udogie potrebbe tornare nel 2023 e quindi saltare le prossime partite con lo Spezia e quella tanto attesa del 12 novembre contro il Napoli che sta regalando spettacolo. Sottil potrebbe perdere quindi un pezzo da novanta e di certo la cosa migliore da fare è prestare attenzione e cercare di non affrettare i tempi per rischiare di peggiorare la situazione. Allenatore, tifosi e dirigenza sono ansiosi di conoscere i tempi di recupero, che verranno resi noti nelle prossime ore.