😯 Allegri lo ha messo nel mirino: arriva un altro centrocampista francese ✨

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri domenica sera, all’Allianz Stadium, ospiterà l’Inter in occasione della tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri, reduci da un buon momento in Italia, devono però riscattare una fase a gironi di Champions League decisamente complicata che si è conclusa con l’eliminazione con addirittura ben 5 sconfitte in sei gare disputate. Un ruolino di marcia horror che ha relegato la Vecchia Signora agli spareggi di Europa League, i sedicesimi di finale del torneo, dove potrebbe ritrovare da avversaria Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese ora al Manchester United che ha catalizzato le attenzioni sul mondo bianconero per tre stagioni, dall’estate di calciomercato del 2018 a quella del 2021, quando si è poi trasferito proprio in quel di Old Trafford. A proposito di trasferimenti, la Juventus è già al lavoro in vista della prossima finestra estiva quando la rivoluzione potrebbe continuare dal punto di vista dell’organico anche, e soprattutto, a centrocampo.

Calciomercato Juventus, nuovo nome a centrocampo

La Juventus di Massimiliano Allegri, in vista della prossima estate, avrebbe messo nel mirino il profilo di Youssouf Fofana, centrocampista e astro nascente del Monaco, club francese che milita in Ligue 1. Il giocatore transalpino, classe 1999, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e può agire in tutti i ruoli del centrocampo. Il contratto di Fofana è in scadenza nel 2024, ma con l’opzione di prolungamento per un’altra stagione. Questo potrebbe complicare un po’ la trattativa per la Vecchia Signora che vorrebbe puntare, nella prossima estate, sulla breve durata dei termini di Fofana con la società del Principato. Fofana sarebbe l’ennesimo giocatore in mediana di nazionalità francese per la Juventus che, in questa stagione, può contare su Rabiot e Pogba, anche se quest’ultimo non ha ancora esordito a causa di qualche problema al ginocchio.