Il flop scuote la Juventus: altro colpo dal PSG

La Juventus di Massimiliano Allegri starebbe pensando di aggiungere alla propria rosa un altro calciatore proveniente dal Paris Saint Germain

Le occasioni sono sempre dietro l’angolo, perciò è bene restare concentrati anche sul fronte calciomercato. Ne è ben consapevole la Juventus, che non può di certo ritenersi soddisfatta di questa prima parte di stagione altamente deludente. A cominciare dal percorso svolto in Champions League, competizione da cui i bianconeri sono stati eliminati a un turno dalla conclusione della fase a gironi. Evento mai capitato nella storia del club di Exor.

Bisogna riflettere profondamente in ottica futuro, perché sicuramente sarà necessario mettere in atto delle modifiche. La posizione di Massimiliano Allegri, per adesso, non è in discussione, come spiegato di recente dal patron Andrea Agnelli. Dunque, dovrà essere il tecnico livornese a trovare la cura per i suoi ragazzi e, in tal senso, stanno dando una mano rilevante pure i giovani (vedi Fagioli contro il Lecce).

Incoraggianti i segnali visti nel match col Paris Saint Germain, in cui probabilmente i torinesi hanno sfornato la miglior prestazione da agosto. Nonostante ciò, però, la truppa parigina si è comunque portata a casa i tre punti, grazie alle reti firmate Mbappe e Nuno Mendes. All’Allianz Stadium, inoltre, è sceso in campo da titolare pure Carlos Soler, scelto da mister Galtier per sostituire lo squalificato Neymar.

Calciomercato, flop Soler al PSG: Juventus in agguato

Lo spagnolo si è trasfertito in estate a Parigi dal Valencia, per una cifra complessiva di 22 milioni di euro (18+bonus). Sebbene le qualità del classe ’97 (compirà 26 anni il 2 gennaio) siano indiscutibili, finora la sua avventura all’ombra della Tour Eiffel è tutt’altro che soddisfacente e appagante. Il super trio Messi-Mbappe-Neymar lo costringe, spesso e volentieri, a recitare un ruolo più marginale.

In più, a detta di numerosi esperti, non è riuscito a sfruttare al meglio l’occasione avuta mercoledì. Poche le sue presenze fra tutte le competizioni a cui prende parte il PSG. Ciò non può che influire negativamente sullo stato d’animo del calciatore. La Juventus, dal canto suo, potrebbe approfittare della situazione. I bianconeri apprezzano da tempo Soler e continuano a monitorarlo per un eventuale approdo in prestito a fine stagione. Dunque, non sarebbe affatto da escludere che la Juve possa tornare a trattare con i francesi, dopo l’acquisto di Paredes.