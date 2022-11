Rimpianto Juve: “Uno dei più forti al mondo”

Antonio Conte incorona Rodrigo Bentancur: il tecnico del Tottenham crede fortemente nel centrocampista ex Juventus

Secondo Antonio Conte, Rodrigo Bentancur ha tutte le carte in regola per diventare un top player: importanti le parole del tecnico del Tottenham sul giocatore uruguaiano.

“Ha un solo problema” ha dichiarato Antonio Conte parlando di Rodrigo Bentancur durante la conferenza stampa di presentazione della partita in programma domenica contro il Liverpool. Il tecnico italiano non ha dubbi sull’ex Juventus: “Può realmente diventare un top player e ne è consapevole. Per diventare un ‘top’ devi volerlo e desiderarlo”.

Conte ha poi analizzato il recente rendimento del giocatore classe ’97: “Ultimamente sta giocando in modo eccezionale, si impegna molto in campo e fuori. Ripeto, parliamo di un giocatore che potrebbe diventare uno dei centrocampisti più forti al mondo”. Parole importanti e che potranno rappresentare uno stimolo per il giocatore portato in Europa dalla Juventus.

Bentancur top player, la sentenza di Conte

Costato poco più di 20 milioni di euro alla Juventus che lo prelevò dal Boca Juniors nell’estate del 2017, Rodrigo Bentancur è passato al Tottenham lo scorso gennaio. Nel corso di questa stagione ha racimolato già diciotto gettoni di presenza, siglando tre gol e realizzando due assist tra Premier League e Champions League.