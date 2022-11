La Juventus fa concorrenza alle big: obiettivo bomber della Premier League

Le grandi squadre del calcio europeo, sono pronte a gettarsi sul mercato per rinforzare le proprie rose.

Le grandi squadre del calcio europeo, sono pronte ad intervenire sul mercato per consegnare ai propri allenatori calciatori in grado di aumentare la qualità della squadra. Non solo per quanto riguarda il mercato invernale, ma anche per quello estivo in vista della prossima stagione.

Tra le squadre che si stanno muovendo in questo senso troviamo Chelsea, Arsenal, Barcellona e Juventus, che stanno cercano calciatori da inserire in squadra per la prossima stagione. C’è un calciatore, infatti, che queste società stanno seguendo fortemente per regalarlo ai rispettivi allenatori.

Zaha fa gola alle big: a in scadenza a giugno

Il calciatore che ha suscitato molto interesse nelle grandi squadre è Wilfried Zaha, attaccante classe 1992 in forza al Crystal Palace. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una buona stagione, mettendo a segno 5 reti e servendo un assist in undici partite di Premier League. Stando a quanto riporta il quotidiano inglese Evening Standard, questi club sono interessati al ragazzo anche per via della sua situazione contrattuale. Il calciatore della Costa D’Avorio, infatti, vedrà il proprio contratto scadere il prossimo giugno, rendendolo libero di firmare a parametro zero a partire da febbraio. La Juventus è molto interessata al ragazzo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri, ma c’è da dire che competere con il Barcellona e, sopratutto, con le squadre inglesi, è molto difficile per la vecchia signora. Un tentativo, comunque, la società bianconera proverà a farlo, visto che l’occasione di prenderlo senza esborso economico è troppo ghiotta. Per Allegri sarebbe un rinforzo molto importante, che andrebbe a completare un reparto già ben fornito. Le grandi società sono pronte a farsi avanti, con il ragazzo che sceglierà con calma la sua prossima destinazione.