Lo scambio taglia fuori la Serie A: via due in un colpo solo

L’Atletico Madrid punta il talento della Liga e propone il super scambio: le big di Serie A tagliate fuori

L’Atletico Madrid è in un momento molto complicato di stagione. Dopo l’eliminazione della Champions League che ha sancito anche il mancato acceso all’Europa League, la squadra di Simeone è pronta ad intervenire sul mercato.

L’Atletico deve rialzarsi dopo un inizio di stagione disastroso che lo vede già a 9 punti dal primo posto in Liga, occupato dal Real Madrid. Fuori dall’Europa e con l’obiettivo del campionato già molto distante, la stagione dei colchoneros potrebbe rivelarsi più che fallimentare. Il Cholo Simeone non è così saldo sulla panchina e la sterzata potrebbe arrivare dal mercato. L’Atletico ha messo nel mirino il giovane talento del Barcellona, Ansu Fati. Il classe 2002 spagnolo è una delle punte di diamante del club catalano e nonostante il grave infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, sembra essere tornato in piena forma. Per un giocatore del Barcellona non è mai facile scegliere l’Atletico che, però, ha un piano per concretizzare l’affare.

Atletico Madrid, tutto su Ansu Fati: scambio con Joao Felix

L’Atletico Madrid vuole arrivare ad Ansu Fati che da quando si è ripreso dall’infortunio è tornato ad essere un giocatore centrale del Barcellona: 3 gol e 3 assist collezionati dal numero 10 blaugrana in questo inizio di campionato. Simeone vuole portarlo a tutti i costi a Madrid e per farlo potrebbe spingere per sacrificare uno dei suoi big, con cui, però, non si è mai creata l’intesa necessaria.

stiamo parlando ovviamente di Joao Felix, altro gioiello assoluto del calcio europeo. Il portoghese classe ’99 ex Benfica è stato uno degli acquisti di mercato più costosi degli ultimi anni ma spesso non è riuscito ad incidere nel modo giusto all’Atletico. Uno scambio suggestivo e che potrebbe tagliare fuori definitivamente i club italiani dalla corsa a Joao Felix che da tempo ormai è nel mirino soprattuto della Juventus.