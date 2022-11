Doppio accordo vincente: il ciclone Premier travolge Juve e Inter

Le ultime voci di calciomercato su Juventus e Inter parlano di un rilevante pericolo per bianconeri e nerazzurri, proveniente dalla Premier

Se l’Inter è riuscita ad uscire dal momento di crisi attraversato in questa prima parte di stagione, lo stesso non si può dire ancora della Juventus. I bianconeri si sono macchiati di un altro fallimento importante (l’ennesimo degli ultimi anni), con l’eliminazione dalla Champions League ad una giornata dal termine della fase a gironi. A ciò si aggiungono i numerosi passi falsi, alquanto deludenti, accumulati in campionato.

Davvero troppo per un club così prestigioso a livello internazionale. Non basterà il successo di misura ai danni del Lecce, firmato Nicolò Fagioli, a risollevare le sorti della ‘Vecchia Signora’, che in Serie A deve recuperare parecchio terreno perso. Situazione estremamente difficile da gestire per Massimiliano Allegri, il quale continua ad essere pesantemente criticato dai tifosi. La stragrande maggioranza dei supporters bianconeri, infatti, vorrebbe il cambio in panchina immediato.

Il tecnico livornese è ritenuto il primo responsabile per quanto concerne la mancanza di idee della squadra, uno dei tanti problemi con cui la Juve convive attualmente. La società, però, è stata chiara: si va avanti così almeno fino a giugno, cercando di intervenire già durante il calciomercato di gennaio, in modo da potenziare la rosa. Ma, a tal proposito, un uragano proveniente dalla Premier League potrebbe travolgere sia i torinesi che la ‘Beneamata’.

Calciomercato Juventus e Inter, il Chelsea vuole Dumfries e Grimaldo: possibile doppio accordo

Il riferimento, stavolta, è al Chelsea targato Graham Potter. I ‘Blues’, dal canto loro, desiderano rinforzarsi su entrambe le fasce. Per la corsia di destra, il preferito resta Denzel Dumfries, valutato sui 40-45 milioni di euro. Con lui i londinesi riuscirebbero a raggiungere un’intesa abbastanza facilmente, visto che al momento percepisce un ingaggio di soli 2,5 milioni di euro netti all’anno.

Passando a sinistra, va tenuta d’occhio la pista che porta al nome di Grimaldo, che piace sia alla Juve che all’Inter. Il Chelsea potrebbe mettere in atto uno sprint dopo il Mondiale, al fine di trovare un accordo col terzino spagnolo del Benfica, in scadenza di contratto giugno 2023. Le carriere di Dumfries e Grimaldo, dunque, potrebbero proseguire in quel di Londra.