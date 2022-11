Dal Bayern all’Inter, Marotta tenta il colpaccio

Occasione dal Bayern Monaco di Nagelsmann per l’Inter. Tutte le cifre e i dettagli dell’eventuale affare con il club bavarese

“Arrabbiato? Ad essere onesto sì. Voglio sempre giocare, ma il tecnico ha sempre scelto altri giocatori. Devo accettarlo nonostante sia difficile. Speravo di avere maggior minutaggio”.

“La situazione non è facile per me, ovviamente vorrei giocare. Ma devo avere pazienza. Conosco le mie qualità, ma il Bayern è un grande club con tanti grandi giocatori. Devo stare tranquillo”. È un inizio di stagione piuttosto complicato per Ryan Gravenberch, uno dei grandi colpi estivi del Bayern Monaco insieme al connazionale e come lui ex Ajax de Ligt. Il centrocampista sta faticando ad imporsi per l’altissima concorrenza nel reparto, e non è escluso che possa tornare di moda per le big di Serie A che lo hanno seguito prima del trasferimento in Bundes. Possibile tentativo anche da parte dell’avversaria dei bavaresi questa sera, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, occasione Gravenberch: tutti i dettagli

Gravenberch potrebbe così rappresentare un’importante occasione di calciomercato anche per i nerazzurri. Il classe 2002 è stato pagato circa 25 milioni di euro complessivi e potrebbe lasciare Monaco solo attraverso la formula del prestito, con un diritto di riscatto simile o superiore alla cifra sborsata in estate dal club tedesco. Difficilmente, infatti, il Bayern si priverà subito del talento olandese. Marotta e Ausilio sono alla finestra. Vi terremo aggiornati.