La Juventus sogna il super colpo di mercato a centrocampo ma la Premier è ormai ad un passo

La Juventus è già fuori dalla Champions League: non succedeva da 9 anni che i bianconeri non superassero i gironi. Già può considerarsi fallimentare la stagione della ‘Vecchia Signora’ che anche in campionato è molto indietro.

Sono ben 10 i punti di distanza dalla capolista Napoli. Una squadra che sembra non avere più identità e che potrebbe aver bisogno di intervenire concretamente sul mercato a gennaio, dopo il Mondiale. Sono diversi gli obiettivi del club bianconero, alcuni più raggiungibili, altri quasi utopici. Uno di questi è uno dei giovani talenti più chiacchierati del momento, Jude Bellingham. Il classe 2003 inglese sta dimostrando tutto il suo talento in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund. I suoi numeri parlano da soli: 4 gol e un assist in 5 gare di Champions League, 3 gol e un assist in 12 gare di Bundesliga.

Juventus, addio sogno Bellingham: la Premier in pressing

Jude Bellingham è stato tra i 20 finalisti del Golden Boy 2022, vinto poi dal centrocampista del Barcellona, Gavi. Il talento del Borussia Dortmund, dopo qualche periodo di adattamento, adesso ha preso le redini del centrocampo del club tedesco e sta dimostrando tutte le sue qualità. Come riportato da ‘Bild’, il Dortmund avrebbe chiesto 150 milioni di euro per il cartellino del classe 2003 inglese.

La Juventus non ha nascosto l’ammirazione per Bellingham ma la cifra richiesta dal Dortmund è assolutamente fuori dalla portata del club bianconero che, dopo l’eliminazione dalla Champions League, non solo ha perso guadagni fondamentali ai fini del bilancio, ma anche appeal. Bellingham sembra destinato ad approdare presto in Premier League, il campionato che ormai da anni riesce ad attirare qualsiasi talento in giro per l’Europa.