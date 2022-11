Bayern Monaco-Inter, osservato speciale in campo: servono 70 milioni

L’Inter e il Bayern Monaco si affrontano nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League: osservato speciale da 70 milioni

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League vede l’Inter affrontare il Bayern Monaco in Germania. I nerazzurri hanno già conquistato il passaggio agli ottavi come seconda classificata, mentre i bavaresi sono già sicuri del primo posto nel girone.

Quella di stasera sarà una sfida per il prestigio, ma non solo. Infatti in campo ci sarà un osservato speciale. Serviranno 70 milioni per strappare il talento e mettere a segno il colpo a centrocampo.

Calciomercato Inter, Barella nel mirino del Bayern: servono 70 milioni

Il futuro di Nicolò Barella potrebbe essere messo nuovamente in pericolo. Il centrocampista dell’Inter è cresciuto molto negli ultimi anni e continua a farlo in questa stagioni. I numeri e le prestazioni messe in campo dall’ex Cagliari lo portano a finire inevitabilmente nel mirino dei top club europei e tra questi ci sarebbe anche il Bayern Monaco.

Il club tedesco infatti nella partita di oggi potrebbe osservare da vicino Barella per capire se iniziare ad affondare il colpo. L’Inter al momento valuta il cartellino di Barella tra i 60 e i 70 milioni di euro. Dunque servirà un’offerta importante per strappare il centrocampista all’Inter.