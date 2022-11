Dal Milan alla Juventus: il verdetto definitivo cambia tutto

Un calciatore in forza al Milan di Pioli potrebbe lasciare il club rossonero e proseguire la propria carriera con la maglia della Juventus

Si avvicina a grandi falcate una gara letteralmente cruciale per il Milan. Dopo il sontuoso poker rifilato alla Dinamo Zagabria, ai rossoneri manca soltanto l’ultimo tassello del puzzle denominato Champions League. La squadra di Stefano Pioli se la vedrà faccia a faccia col Salisburgo, match da dentro o fuori in programma domani a partire dalle ore 21:00.

I lombardi non arrivano a questa gara nel migliore dei modi, considerando la deludente sconfitta per mano del Torino targato Ivan Juric. Specialmente nel primo tempo, i granata sono riusciti a mettere sotto i Campioni d’Italia in carica, grazie alle reti a firma Koffi Djidji e Aleksey Miranchuk (nel giro di due minuti). Nessun campanello d’allarme ovviamente: la stagione è lunga e i passi falsi capitano a tutte, ma c’è la consapevolezza che il ‘Diavolo’ non sia in un momento brillante.

Di conseguenza, bisognerà mantenere elevata la concentrazione sul campo, sfruttando al massimo quella compattezza che caratterizza la ciurma rossonero da diverso tempo a questa parte. Lo spirito milanista che i tifosi, ad esempio, hanno potuto ammirare contro la Juventus a San Siro. E a proposito di ‘Vecchia Signora’, c’è un tema da approfondire relativo all’ambito calciomercato.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz può dire addio: suggestione Juventus

Entriamo più nello specifico dell’argomento, citando Brahim Diaz. Il talento spagnolo, classe ’99 (ha compiuto 23 anni lo scorso 3 agosto), ha riscontrato parecchie difficoltà ad inserirsi nel contesto lombardo durante la passata stagione. Ora, invece, la musica è cambiata sensibilmente: quattro reti e un assist in quattordici partite disputate fra Serie A e Champions. Il miglioramento è netto e, inevitabilmente, Charles De Ketelaere.

Nonostante ciò, il Milan potrebbe comunque decidere di non riscattare dal Real Madrid il giovane trequartista. Nel caso, infatti, la società meneghina dovrebbe sborsare ben 22 milioni di euro, al fine di proseguire il rapporto. Una cifra abbastanza rilevante, che spinge Maldini e Massara a riflettere a prescindere dalle prestazioni di Brahim Diaz. E qui entra in gioco la Juventus di Massimiliano Allegri, perché il calciatore sarebbe stato proposto ai bianconeri da alcuni intermediari. Chissà che l’operazione non possa davvero concretizzarsi in futuro.