Il rinnovo si avvicina: La Juventus fallisce il primo obiettivo

Con i campionati che a breve si fermeranno per lasciare spazio ai mondiali in Qatar, le società sono pronte a mettersi al lavoro per cercare di rinforzare le rispettive rose. Non solo per quanto riguarda possibili acquisti e cessioni, ma anche per cercare di prolungare i contratti dei propri tesserati.

Questo stop dei campionati, infatti, servirà alle società per incontrare i vari agenti cercando di discutere i rinnovi contrattuali, specialmente quelli di coloro che andranno in scadenza a breve. E’ il caso del Benfica, che si è messo al lavoro per cercare di blindare uno dei propri giocatori migliori.

Il Benfica vuole tenere Grimaldo: rischio beffa per la Juventus

I portoghesi, infatti, stanno cercando di trovare una soluzione per trattenere Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo classe 1995. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, il Benfica le proverà tutte per convincerlo a rinnovare il proprio contratto che, ricordiamo, scadrà il prossimo giugno. Per questo motivo il ragazzo, in caso di non rinnovo, sarebbe libero di firmare con qualsiasi altro club a partire da febbraio. Proprio su Grimaldo c’è forte l’interesse della Juventus, che vorrebbe tesserarlo per portarlo alla corte di Massimiliano Allegri. Questo tentativo di rinnovare il contratto da parte dei portoghesi, potrebbe rappresentare un ostacolo importante per la vecchia signora, che aveva intenzione di farlo firmare a zero dopo la chiusura del mercato invernale. Se la Juventus vorrà regalarlo al mister livornese, dovrà essere molto convincete sia con il ragazzo che con il suo entourage. La cosa certa è che il Benfica ci proverà fino alla fine, per evitare di perdere a zero uno dei punti fermi della propria rosa. Nelle prossime settimane se ne saprà sicuramente di più, con il ragazzo che è pronto a valutare tutte le offerte che si apprestano ad arrivare. La Juventus è avvisata.