Il Milan punta al colpo low cost: ecco il difensore in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo nel mirino David Zima, difensore centrale del Torino: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli deve ripartire mercoledì sera contro il Salisburgo nell’ultima giornata del gironcino di Champions League.

I rossoneri hanno due risultati su tre per centrare gli ottavi di finale e devono riscattarsi dopo aver inanellato la terza sconfitta nel suo campionato italiano di Serie A contro il Torino di Ivan Juric. Un tonfo pesante per la squadra campione d’Italia in carica che ora si trova a ben sei punti di distanza dal Napoli di Luciano Spalletti capolista. Nel frattempo continua l’interesse in sede di calciomercato da parte del Milan nei confronti di diversi profili sia nel campionato italiano di Serie A che all’estero. In quest’ottica, attenzione ad alcuni nomi nel nostro torneo, in particolare uno che proviene proprio dalla squadra granata che ieri sera si è imposta con una vittoria convincente e meritata.

Stiamo parlando di David Zima, difensore centrale proprio del Torino. Il giocatore arrivato la scorsa estate all’Olimpico Grande Torino è un classe 2000 e si è ritagliato un ruolo di comprimario all’interno della rosa di Ivan Juric. Zima ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 10 milioni di euro ed un contratto con il Torino in scadenza nel 2025. Il Milan, per provare a tirare il prezzo, potrebbe anche decidere di mettere sul piatto qualche contropartita, magari dal vivaio.

Calciomercato Milan, occhi su Zima: un nuovo centrale per Pioli

Un nuovo centrale difensivo per Stefano Pioli potrebbe essere salvifico per il continuo della stagione del Milan, soprattutto se i rossoneri, come la probabilità vorrebbe, dovessero accedere agli ottavi di finale di Champions League. Zima, in grado di giocare nel Torino anche come braccetto di destra in una difesa a tre, potrebbe agire sia al centro della difesa di Pioli che, adattato, come terzino destro.