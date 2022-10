Maldini lancia la sfida a Marotta: lotta per il gioiello

Inter e Milan si sfidano sul mercato per un giovane estremo difensore reduce dal suo primo clean sheet in Serie A

Che il ruolo del portiere sia fondamentale è una considerazione che spesso va di pari passo con la sottovalutazione che molti fanno di questo assunto. Basti pensare all’episodio clou dello scorso campionato – la clamorosa topica di Ionut Radu a Bologna, tanto per intenderci – o a quanto sia stato decisivo, nell’ultimo derby di Milano, Mike Maignan.

Ecco, a proposito di Inter e Milan, due club che recentemente hanno appunto avuto esperienze differenti coi loro estremi difensori, proprio loro sarebbero sul punto di intraprendere una battaglia di mercato per un gioiello che sta ben figurando nel massimo campionato. Dopo la postivissima esperienza in cadetteria nella scorsa stagione – con promozione in A annessa – il talento classe 2000 ora fa gola ai grandi club.

Maldini sfida Marotta per Carnesecchi

Già seguito con insistenza dalla Lazio per tutta l’estate – prima che i biancocelesti si affidassero alla coppia Provedel-Maximiano – Marco Carnesecchi ha deciso di proseguire con la stessa maglia con la quale era stato protagonista della splendida cavalacata della scorsa stagione. Quella della Cremonese. Con la quale ha finora accumulato tre presenze in Serie A, chiudendo la gara domenicale della dodicesima giornata, quella contro l’Udinese, senza subre reti.

Sul gioiello, già titolare dell’Under 21 di Nicolato, si era affacciata con interesse l’Inter, che l’anno prossimo dovrà seriamente pendare ad un secondo portiere da affiancare ad Onana. Impensabile ritenere ancora possibile che Samir Handanovic possa fare da secondo al camerunese, ormai titolare nelle gerarchie di Simone Inzaghi. La stessa esigenza è però condivisa dai cugini rossoneri, che in contumacia Maignan presentano tra i pali Tatarusanu o Mirante. Portieri che, come filtra dagli ambienti del ‘Diavolo’, non convincono troppo Stefano Pioli. La sfida è lanciata: Maldini prova a beffare Marotta per uno dei giovani più promettenti del nostro calcio.