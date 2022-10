Disastro Liverpool, è rivoluzione: derby in Serie A per il centrocampista

Ennesima sconfitta in campionato dei ‘Reds’ fuori controllo, la prossima estate sarà tutto da rifare. Su un esubero sia Inter che Milan

Il Liverpool ha incassato la quarta sconfitta in questa prima fase di campionato di Premier League contro i vicini di casa del Leeds che, dalla loro, uscivano da una serie negativa di altrettante sconfitte. Uno dei pochi ad essersi salvati dallo scempio è il solito Salah, ma nei progetti futuri della dirigenza delle midlands c’è una vera e propria rivoluzione.

Non è ancora noto se lo stesso tecnico Klopp cederà il passo ad un sostituto, dopo annate di grandi successi, ma è certo che tale rivoluzione passerà da buona parte degli elementi in rosa. A partire da qualche esubero che potrebbe cambiare maglia già dalla prossima sessione di mercato.

Calciomercato, Inter e Milan su Naby Keita

Uno di questi è il mediano Naby Keita, finora mai impiegato in Premier League e con alle spalle soltanto qualche minuto di gloria nell’incontro di Community Shield avvenuto a fine luglio contro il Manchester City. Il calciatore, valutato circa 25 milioni di euro, è un obiettivo condiviso di Inter e Milan. Anche in questa circostanza potrebbe dunque nascere un sentito derby per un profilo che – al di là dei risultati personali recenti – ha ancora tanto da offrire. Soprattutto in un campionato tattico come quello di Serie A, in cui le sue qualità potrebbero giungere a maturazione.