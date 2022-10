Milan-Juve, svolta improvvisa: “Lo ha offerto l’agente”

Milan e Juventus alla finestra per il grande colpo nel 2023: arriva la proposta a sorpresa dall’agente

Una stagione molto differente quella che, in questo momento, si sta figurando davanti agli occhi dei tifosi di Milan e Juventus. Se i campioni d’Italia in carica sono ad un solo punto dal qualificarsi agli ottavi di Champions League e rimangono in scia al Napoli capolista di Serie A, per i bianconeri sono settimane difficili.

L’eliminazione dalla Champions League e il grave ritardo in campionato pesano non poco sulle spalle di Massimiliano Allegri. Rossoneri e bianconeri, però, guardano oltre ed in particolar modo a quelli che potrebbero essere gli obiettivi di calciomercato delle due dirigenze.

Saluta il Real Madrid: intreccio con il Barcellona

La trasmissione ‘El Chiringuito’ che si occupa solitamente di calciomercato, ha riportato rilevanti novità per quanto riguarda uno degli obiettivi che da lungo tempo affolla i pensieri di Juventus e Milan per rinforzare l’attacco. Occhi in Spagna dove il profilo di Marco Asensio, dopo essere rimasto al Real Madrid con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, torna fortemente di moda. Il maiorchino sta stupendo, ha trovato grande spazio agli ordini di Ancelotti anche se l’addio al Real Madrid pare l’opzione più probabile nell’anno nuovo. Ci ha pensato la Juventus ed il Milan è stato molto vicino pochi mesi fa a puntare forte sul maiorchino.

Adesso, però, stando a quanto riferito da Josè Alvarez nella nota trasmissione spagnola, la volontà di Jorge Mendes potrebbe cambiare tutto. Perchè il noto agente portoghese avrebbe offerto il cartellino del suo assistito, che a gennaio potrebbe già trovare l’accordo con la sua prossima squadra, al Barcellona. Il presidente Laporta valuta, a zero, la possibilità di regalare a Xavi un nuovo jolly per l’attacco: con buona pace di Juventus e Milan.

In questa prima parte di stagione, Asensio ha collezionato 12 presenze complessive, con 2 reti ed 1 asssit vincente all’attivo.