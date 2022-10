Ora non ci sono più dubbi: Ronaldo ha deciso

Cristiano Ronaldo è sulla bocca di tutti dopo la rottura definitiva con Ten Haag e la piazza di Manchester

Doveva essere un ritorno romantico, quello di Ronaldo all’Old Trafford avvenuto lo scorso anno. Invece si è tramutato nel periodo forse peggiore per il talento portoghese, che ad oggi sta a Manchester a scaldare la panchina, se non la tribuna.

Ten Haag si è espresso chiaramente e non intende trattenerlo oltre, così anche gli esperti considerano Ronaldo un peso per i Red Devils, che senza di lui sembrano giocare meglio. Sta di fatto che il trentasettenne ha ancora voglia di giocare e per questo avrebbe preso una decisione netta.

Beckham chiama, Ronaldo risponde

Cristiano Ronaldo è sul piede di partenza. Questo è certo oramai, ma il suo cartellino e il suo ingaggio rischiano di rallentare la sua partenza da Manchester. Secondo alcune indiscrezioni il portoghese, oltre ad avere un’offerta dallo Sporting CP, avrebbe ricevuto l’interessamento da parte di David Beckham, presidente dell’Inter Miami, che milita nella Major League statunitense. Il calciatore gradirebbe la destinazione. Ecco che il Manchester sarebbe disposto a liberarlo a gennaio senza altre pretese, ma Ronaldo pare pretendere che gli sia riconosciuta almeno una parte dell’ingaggio che lo lega alla città inglese per un altro anno. Non sarà facile quindi trovare un punto d’incontro con un calciatore che guadagna 27 milioni di sterline all’anno e che, con ogni probabilità ne chiederà almeno la metà per togliere il disturbo.

Ten Haag probabilmente proverà a cercare un dialogo nelle prossime settimane con Ronaldo, ma sembra essersi accesa una vera e propria sfida tra il portoghese e l’allenatore dei Paesi Bassi. In questa stagione Ronaldo ha disputato 12 partite con il Manchester, mettendo a segno solo 2 reti e favorendo 1 assist. La media dei minuti giocati dal portoghese si attesta sui 57 a partita, quindi siamo decisamente al di sotto delle aspettative della piazza e di quelle del giocatore stesso.