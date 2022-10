“Annuncia Tuchel”: Allegri nella bufera, sentenza immediata

La Juventus ha perso contro il Benfica nell’ultima uscita di Champions League dicendo addio alla qualificazione al turno successivo

I bianconeri sono matematicamente fuori dai giochi in Champions League dopo la sconfitta contro il Benfica per 4-3. Ora il problema sarà riuscire, quantomeno, a rimanere in terza posizione per partecipare all’Europa League, ma non è così scontato, dal momento che manca ancora una partita e questa sarà contro il PSG.

Sarà quindi un percorso in salita per Allegri, che ha già fallito uno degli obiettivi prefissati in estate e questo la piazza lo sa. La pazienza non può essere infinita e l’esonero di Allegri torna a tenere banco. Quattro sconfitte in 5 partite di Champions sono veramente troppe.

Social imbufaliti: “Annuncia Tuchel”

Dopo la sconfitta col Benfica, la Juventus ha postato un tweet, con l’intento di richiamare all’unione e alla coesione, riproponendo uno scatto post match in cui i giocatori bianconeri si abbracciano. Inutile dire che all’indomani dell’eliminazione, o non qualificazione, dalla Champions League questo gesto è suonato un po’ come una presa in giro, così i tifosi hanno dato sfogo ai loro “sentimenti”, gran parte dei quali sono contornati da insulti. Il dato interessante però è che quasi tutti stanno chiedendo l’arrivo di un nuovo allenatore e, nella fattispecie, Thomas Tuchel, allenatore svincolato e libero di firmare per chiunque. “Annunciate Tuchel”, si può leggere nei commenti al tweet, oltre parole non certo d’amore. Oppure “Allegri out”, “Vergognatevi” e si potrebbe andare avanti all’infinito. Vi riportiamo alcuni commenti social di reazione al post di ieri sera:

Announce Tuchel ✍️

Announce Tuchel ✍️

Announce Tuchel ✍️

Announce Tuchel ✍️

Announce Tuchel ✍️

Announce Tuchel ✍️ — 𝘋𝘦𝘳𝘪𝘯. (@aderinsolaszn) October 25, 2022

Ma basta con queste pagliacciate. Correte in campo, allenatevi con serietà e fate vita da atleti. Siete uno schifo. — Giovanni Pelosio (@giovannipelosio) October 25, 2022

Inoltre, in rete, si possono trovare commenti e tweet a supporto dell’arrivo di Tuchel alla Juventus.

Thomas Tuchel to Juventus 😯 — Adebola Giwa (@Samonsagudu1) October 26, 2022

La Juventus no se ha enterado que Tuchel está libre? Alguien que le avise a Agnelli!!!! — Adrián Bonilla (@jadrian_97) October 25, 2022

