Zidane e il ritorno alla Juve: spunta un altro grande ostacolo

Zinedine Zidane ha rivelato di essere pronto per tornare a fare l’allenatore. Ora un po’ di pausa, ma c’è un intreccio da urlo

In una recente intervista ai microfoni di RMC Sport, Zinedine Zidane, ha svelato di essere pronto per una nuova avventura dopo qualche mese lontano dai campi di gioco. Ultimamente è stato protagonista anche con la premiazione del Pallone d’Oro a Karim Benzema, che ha trionfato in maniera meritata.

Il suo profilo è stato accostato anche a lungo in casa Juventus, che poi gli ha preferito il ritorno di Massimiliano Allegri. Zidane è sempre un nome da urlo per i bianconeri anche per il post allenatore bianconero. In tal ottica, però, ci sarebbe anche il Bayern Monaco pronto ad avere la meglio in caso di fallimento di Nagelsmann alla guida dei bavaresi.

L’allenatore francese è stato anche avvicinato alla panchina della Nazionale francese per il post Mondiale in caso di fallimento di Deschamps. Idee entusiasmanti, ma finora di concreto non ci sarebbe ancora nulla. Il suo obiettivo è quello di tornare quanto prima per una nuova avventura importante.

Juventus, Zidane è pronto per una nuova avventura

Dopo gli anni trionfanti al Real Madrid, con la conquista di tre Champions League di fila, Zidane si è preso un po’ di tempo libero per poi tornare carico più che mai. Tanti top club d’Europa avrebbero messo gli occhi sull’allenatore francese, che ha svelato di essere pronto per una nuova avventura. Tutto dipenderà anche dal percorso di Nagelsmann alla guida del Bayern Monaco.