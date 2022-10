Inter, Inzaghi alla vigilia: “Ci manca l’ultimo passo, ecco come sta Lukaku”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Viktoria Plzen

L’Inter si prepara ad una delle partite più importanti della stagione, quella contro il Viktoria Plzen di domani sera a San Siro che potrebbe sancire il passaggio del turno agli ottavi di finale.

I nerazzurri arrivano dalla vittoria in extremis a Firenze contro la Fiorentina e adesso devono resettare tutto per conquistare la qualificazione in Champions League. Alla viglia della gara di San Siro Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: “Una squadra come la nostra, coi difensori che abbiamo e la fase di non possesso che abbiamo mostrato anche l’anno scorso, deve sicuramente crescere. La fase difensiva riguarda tutta la squadra. Sappiamo che abbiamo fatto quattro partite nel migliore dei modi, ma quella di domani è una finalissima. Siamo in un girone molto più complicato dell’anno scorso. Sappiamo che ci serve la qualificazione domani perché a Monaco sarebbe molto complicato. Ci manca l’ultimo passo e la squadra forte deve venire fuori”.

Inter, Inzaghi: “Lukaku in netta ripresa,

Simone Inzaghi si focalizzato naturalmente anche su Romelu Lukaku: “Se Romelu confermerà i progressi degli ultimi giorni verrà convocato. Sta lavorando con entusiasmo e voglia. Manca ancora l’allenamento di oggi ma è in netta ripresa ed è importantissimo per noi. Non averlo è stata una grave perdita per due mesi, ma in questo periodo a livello offensivo abbiamo sempre fatto buone cose, anche se si può sempre migliorare. Con Romelu speriamo di crescere ulteriormente”.

Inzaghi si è soffermato anche su Skriniar: “Ho la fortuna di avere dirigenti bravissimi. Spero si possa risolvere tutto velocemente, fermo restando che Skriniar è in netta crescita dopo un brutto infortunio in estate. Sul contratto, so già che i dirigenti sono bravi e al lavoro per risolvere la situazione. Mondiale? I giocatori sanno che le loro prestazioni al Mondiale dipenderanno anche dal rendimento qui all’Inter”.