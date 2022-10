Porta in faccia per Allegri, i bianconeri lo snobbano

La Juventus di Allegri ha ripreso a giocare e a vincere, ma l’idea di tornare sul mercato rimane viva più che mai

Nonostante il mercato estivo sia stato pieno di colpi, almeno sulla carta, la Juventus ha necessariamente bisogno di tornare sul mercato e, soprattutto, di sfoltire la rosa da quei giocatori che sono “sacrificabili”.

Le ultime vittorie dei bianconeri hanno sicuramente ridato fiato al mister e all’ambiente, ma è pur vero che alcune lacune rimangono ancora evidenti, sia agli esperti, che agli occhi dei tifosi. Lo sguardo della dirigenza juventina pertanto è volto alla Premier League, in cerca di un centrocampista di tutto rispetto da portare a Torino a giugno.

Il Newcastle dice no, sfuma l’obiettivo di Allegri

Secondo alcune indiscrezioni Allegri farebbe carte false per poter contare sulle competenze di Bruno Guimaraes, centrocampista in forza al Newcastle United che sta facendo parlare di sé da qualche anno a questa parte. Il ventiquattrenne è stato snobbato in passato dalle big di Serie A, quando valeva soltanto una decina di milioni e ora è sulla bocca di tutti dopo l’esperienza al Lione, che lo ha poi portato in Premier. Valutato 50 milioni, il ragazzo di Rio De Janeiro quest’anno ha collezionato 2 goal e 2 assist in 10 partite con i bianconeri e per arrivare a lui la Juventus metterebbe sul piatto Weston McKennie.

Ovviamente il solo cartellino dell’americano non poteva bastare a convincere la dirigenza dei Magpies, ma a quanto pare neanche il conguaglio economico di circa 25 milioni ipotizzato dalla Juve. Infatti il Newcastle avrebbe rispedito al mittente qualsiasi proposta e non ha minimamente aperto a una trattativa. Guimaraes è un tassello fondamentale per la rosa di Eddie Howe e funzionale al progetto che la nuova dirigenza ha improntato per gli anni a venire. Allegri dovrà rassegnarsi, il bianconero che vestirà Guimaraes, per ora, rimane quello della squadra inglese.