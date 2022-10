Rinnovo più vicino: Juventus e Milan ko

I rinnovi di contratto sono sempre nei pensieri dei club, che non vogliono rischiare di perdere calciatori a zero.

Non ci sono solo le trattative in entrata e in uscita nei pensieri dei club ma anche i rinnovi di contratto, specialmente di calciatori che a breve sarebbero liberi di firmare con qualsiasi altro club. Per evitare che questo accada, le società sono a lavoro con i procuratori per cercare di trovare un punto di incontro.

Proprio per quanto riguarda i rinnovi di contratto, c’è un calciatore in particolare che sembra stia pensando di rinnovare il proprio contratto, nonostante fino a poco tempo fa la sua partenza il prossimo Giugno fosse scontata.Questo rinnovo metterebbe in ginocchio due squadre top del nostro campionate, molto interessate ad un eventuale acquisto a parametro zero.

Asensio può restare: Juventus e Milan beffate

Marco Asensio, infatti, potrebbe restare al Real Madrid rinnovando il proprio contratto che, ad oggi, scade il prossimo giugno. Stando a quanto riporta il giornalista spagnolo Pacojo, il calciatore non sarebbe più convinto di lasciare i blancos alla fine della stagione. Per questo motivo, Florentino Perez sarebbe in procinto di presentare una nuova offerta al procuratore del ragazzo Jorge Mendes, con il presidente che, però, si aspetta una risposta definitiva prima del mondiale in Qatar. L’unico ostacolo al momento è proprio il procuratore portoghese, che sembrerebbe chiedere più di quanto il Real sia disposto ad offrire. La volontà del ragazzo di Mallorca potrebbe essere determinante per la firma sul nuovo contratto, mettendo fine a questa lunga telenovela. Per il Milan e la Juventus questa notizia è una doccia fredda, in quanto entrambe erano molto interessate a portarlo alla corte dei rispettivi allenatori il prossimo giugno a parametro zero. Il primo grande acquisto per le due grandi società del nostro campionato, rischia di saltare ancor prima di imbastire un eventuale trattativa. La storia tra Asensio e il Real Madrid sembra destinata a continuare ancora.