Conte esulta, Allegri no: la Juventus adesso trema

I destini di Conte e Allegri si intrecciano ancora una volta, il tecnico livornese e la Juventus preoccupati dall’effetto domino

Le ultime due gare in campionato hanno permesso alla Juventus di tirare il fiato e di rialzare la testa, con due vittorie preziose contro Torino ed Empoli. Ma adesso si fa sul serio, per gli uomini di Allegri, attesi da altre sei gare cruciali prima della pausa di metà novembre per i Mondiali.

Ancora quattro giornate in campionato, per cercare di ricucire parzialmente una distanza dalla vetta che resta importante. Se la vetta occupata dal Napoli al momento è lontana dieci punti, gli scontri diretti con Inter e Lazio, in caso di esito positivo, potrebbero mettere a tiro quanto meno la zona Champions, che adesso è a cinque lunghezze. A proposito dell’Europa, stasera appuntamento in casa del Benfica, per provare a tenere vivo fino all’ultimo il discorso qualificazione agli ottavi di finale, difficilissimo e ai limiti dell’impossibile, ma sarebbe importante una risposta di carattere e qualità. Anche, quanto meno, per evitare una uscita totale dalle coppe continentali e tentare la strada dell’Europa League. Ogni gara può essere fondamentale per Allegri per mettere mattoncini utili alla sua riconferma, sul lungo periodo. Ma il tecnico livornese, in prospettiva, deve preoccuparsi anche degli sviluppi del mercato. Una Juventus incapace di puntare ai massimi traguardi potrebbe perdere appeal e alcuni dei suoi giocatori principali. E da questo punto di vista ulteriori difficoltà arrivano da Londra e dal Tottenham di Conte.

Juventus, allarme Vlahovic: ‘colpa’ di Conte e del Tottenham

Il tecnico pugliese abbraccia una buona notizia, dal suo punto di vista, per quanto riguarda Harry Kane. L’attaccante, in scadenza di contratto nel 2024, potrebbe raggiungere l’accordo con il club per il rinnovo entro i primi mesi del 2023, secondo le informazioni riportate da ’90min.com’. Una notizia che può ripercuotersi anche sulla Juventus. Kane infatti è nel mirino del Bayern Monaco, ancora alla ricerca dell’erede di Robert Lewandowski, per la prossima estate, ma a questo punto i bavaresi potrebbero tornare con decisione su Dusan Vlahovic. E un giocatore come il serbo, per la Juventus di oggi, è da trattenere a tutti i costi.