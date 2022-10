Highlights | Cremonese-Sampdoria 0-1: Colley decide, Dessers tradisce

Il primo posticipo dell’undicesima giornata di Serie A tra Cremonese e Sampdoria viene deciso da Colley: Dessers sbaglia un rigore

Riesce finalmente a rialzarsi la Sampdoria di Dejan Stankovic. Nel primo posticipo del lunedì dell’undicesima giornata di Serie A i blucerchiati escono con i tre punti dalla trasferta contro la Cremonese. Una sfida salvezza che la Sampdoria sblocca nei minuti finali grazie al gol di Colley.

Nel primo tempo sono i padroni di casa a partire forte conquistando anche un calcio di rigore. Il bomber Dessers però si fa ipnotizzare da Audero che para il rigore e tiene la porta imbattuta per la seconda volta in campionato (la prima fu lo 0-0 contro la Juventus). Un primo tempo che la Cremonese gioca meglio, ma senza riuscire a concretizzare.

Cremonese-Sampdoria 0-1, Colley la decide: la classifica aggiornata

Nel secondo tempo si sveglia la Sampdoria, grazie anche all’ingresso in campo di Manolo Gabbiadini. Proprio l’attaccante è autore dell’assist sul gol che a dieci minuti dalla fine decide la partita, ovvero quello di Colley. Da calcio piazzato arriva il cross in area e Gabbiadini sul secondo palo rimette in mezzo di testa, dove trova Colley pronto a mettere il pallone in rete. Prima vittoria conquistata dalla Sampdoria in campionato dopo tre pareggi e sette sconfitte. Settima sconfitta invece per la Cremonese, che non ha ancora trovato la via dei tre punti quest’anno. A breve saranno disponibili gli highlights del match.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti; Milan 26; Lazio e Atalanta 24; Roma 22; Udinese e Inter 21; Juventus 19; Torino 14; Salernitana 13; Sassuolo* 12; Empoli 11; Bologna, Fiorentina e Monza 10; Spezia 9; Lecce 8; Sampdoria 6; Verona* 5; Cremonese 4.

*Una partita in meno