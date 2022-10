Juve-Kessie, ci risiamo: la folle richiesta di Xavi per il sì

L’ex centrocampista del Milan potrebbe fare presto ritorno in Serie A a condizione che la Juve rispetti la richiesta di Xavi

La scorsa estate si è concluso il ciclo di Franck Kessié in rossonero dopo gloriose annate come uno dei calciatori più influenti della storia recente del club, con il passaggio al Barcellona a parametro zero.

Il club catalano è riuscito a soddisfare le richieste sull’ingaggio, non particolarmente economiche, nonostante qualche difficoltà finanziaria di troppo che a tratti ne mina l’integrità societaria. Il rendimento del calciatore in questo avvio di stagione, tuttavia, è stato abbastanza altalenante. Complice la concorrenza spietata nel suo ruolo e come conseguenza delle scelte tattiche del tecnico Xavi, spesso propenso a schierare i giovani ‘canterani’. Così, tra il minutaggio non florido e qualche smorfia di impazienza, il nome di Kessié sarebbe tornato nel vortice del mercato per il prossimo gennaio.

Su di lui non molla la presa la Juventus, accostatasi a più riprese nel corso della passata sessione estiva. Come noto, i bianconeri hanno bisogno di un’urgente rivisitazione del reparto mediano con i vari McKennie e Rabiot sempre all’uscio (anche se il francese sembra convincere), mentre Paredes non si è rivelato tanto incisivo come si credeva e Locatelli è in ombra.

Calciomercato, Kessié alla Juve in cambio di Bremer e conguaglio

Le difficoltà per raggiungere il cartellino dell’invariato non sono molte, ma ci sarebbe una chiara richiesta da parte di Xavi per far sì che la trattativa possa procedere oltre. Lo spagnolo offrirebbe Kessié soltanto in cambio del cartellino di Bremer, difensore bianconero neo premiato dalla Lega Serie A e l’AIC, più un conguaglio cash per pareggiare i conti. Nel complessi si parla di cifre che si aggirano intorno ai 45 milioni di euro.

Il difensore, tuttavia, è appena arrivato alla Juventus allo scopo di diventare il nuovo baluardo della difesa bianconera da qui alle prossime stagioni. Pertanto trovare una quadra non sarebbe affatto semplice.