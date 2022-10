Psg sorpassato: Skriniar saluta l’Inter e firma a zero

Nuovo assalto a Skriniar: spunta un’altra big che sorpassa il PSG e prova a prenderlo a parametro zero

L’Inter sta tornando la squadra cinica e vincente che è stata negli ultimi anni. La vittoria negli ultimi secondi contro la Fiorentina non elimina tutti i problemi, anzi, ma da un segnale forte sul carattere della squadra.

Molti giocatori si sono ritrovati, due su tutti Barella e Lautaro Martinez che stanno segnando con grande continuità: entrambi a segno al Camp Nou contro il Barcellona e in campionato contro Salernitana e Fiorentina. Un altro giocatore che pian piano sta tornando sui suoi livelli è Milan Skriniar. Il centrale slovacco è stato al centro del mercato durante tutta la sessione estiva e questo può averlo destabilizzato. Il Paris Saint-Germain ha flirtato con lui per diversi mesi, senza, però, arrivare ad un affondo concreto e decisivo. Col rinnovo ancora in bilico, non mancano le pretendenti e questa volta un’altra big potrebbe farsi sotto con prepotenza.

Inter, Skriniar ancora in bilico: spunta il Real Madrid

Come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, a farsi sotto concretamente per Skriniar potrebbe essere il Real Madrid che perderà sia Nacho che Vallejo. Per completare il reparto difensivo insieme a Militao, Rudiger e Alaba, Florentino Perez avrebbe puntato proprio Milan Skriniar. I blancos puntano a prenderlo a parametro zero nella prossima sessione estiva di calciomercato. L’Inter vuole trovare presto un accordo per il rinnovo, per non rischiare di perderlo gratis. Il corteggiamento del Real Madrid potrebbe far vacillare anche una bandiera come Milan Skriniar. Anche l’opzione PSG non tramonta ma la squadra di Ancelotti sembra aver preso un vantaggio.