Milan stregato: Maldini ‘scippa’ il pupillo di Mourinho

Il Milan sembra essere rimasto stregato dal gioiello di José Mourinho: Paolo Maldini lavora per strappare il pupillo allo ‘Special One’

Il processo di crescita della Roma sotto la guida di José Mourinho è sotto gli occhi di tutti. I giallorossi lo scorso anno sono riusciti a conquistare la Conference League e quest’anno puntano almeno a un posto tra le prime quattro per tornare in Champions League.

Nella rosa di José Mourinho c’è un giocatore che sembrerebbe però aver stregato il Milan. Paolo Maldini vuole provare a strappare allo ‘Special One’ il suo pupillo.

Calciomercato, Milan stregato da Zalewski: Mourinho chiude le porte

La Roma aspetta il Napoli questa sera all’Olimpico in un big match che farà capire molto delle ambizioni delle squadre. In campo ci sarà anche un giocatore che sembrerebbe aver stregato il Milan. Stiamo parlando di Nicola Zalewski.

L’esterno della Roma infatti insieme a Mourinho è cresciuto molto, diventando un titolare giallorosso. Mentre Mourinho si coccola il suo pupillo, Paolo Maldini vorrebbe invece soffiarglielo per rinforzare le corsie esterne di Stefano Pioli. Proprio il tecnico portoghese però sembrerebbe deciso a bloccare ogni assalto per l’esterno polacco. Zalewski per Mourinho non si tocca.