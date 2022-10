Inzaghi beffato, ci prova la Juve: offerta irrinunciabile per il talento turco

Il giovane talento di proprietà dell’Eintracht è finito sul taccuino dell’Inter, ma occhio alla Juve con la carta di scambio

Non ci ha messo molto per confermarsi ai massimi livelli del campionato Under-17 di Bundesliga, risultando uno dei grandi trascinatori della formazione tedesca oggi terza in classifica appena dietro Hoffenheim e Bayern Monaco.

Kebir Ali Canpolat, esterno d’attacco classe 2006, è una vera e propria rivelazione: frutto del percorso di crescita e maturazione professionale dell’Eintracht Francoforte, il giovane talento tedesco – naturalizzato turco – ha messo a segno otto reti su otto presenze, accompagnate da sette assist. Per non parlare di quanto fatto con la maglia della rappresentativa Nazionale, sempre under: altre tre reti segnate contro San Marino e Bulgaria nella fase di qualificazione agli Europei.

Calciomercato, non solo Inter su Canpolat: spazio alla Juve

Su di lui ha messo gli occhi l’Inter, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da ‘interlive.it‘, ma non sarebbe l’unico club italiano. Il profilo del prolifico attaccante esterno piace anche agli osservatori di Milan e Juventus, coi bianconeri disposti a tutto pur di non lasciare che la diretta rivale metta anche le mani su di lui. Nello specifico, la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di offrire all’Eintracht il cartellino di Luca Pellegrini, terzino sinistro ai margini del progetto, sin dalle prime battute della prossima sessione invernale di mercato.