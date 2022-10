La Juventus brucia Inter e Roma: così si prende Scalvini

Le società si stanno già muovendo per il prossimo mercato estivo, in vista della prossima stagione.

Con il campionato ormai prossimo allo stop per il mondiale in Qatar, le società hanno modo non solo per pensare al mercato invernale, ma anche per programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione. Infatti, molti club vogliono anticipare i discorsi per provare a bruciare la concorrenza.

La Juventus è una delle società che sta cercando di programmare il prossimo mercato estivo, per continuare la rifondazione che va avanti da qualche anno. Uno dei reparti dove la vecchia signora vuole intervenire è la difesa. Con l’età di Bonucci che avanza, Allegri chiede rinforzi in quel reparto, con la società che sembra già aver individuato il prinicpale obiettivo.

La Juventus piomba su Scalvini: assalto in estate

Il difensore che la Juventus ha messo in cima alle proprie preferenze è Giorgio Scalvini, classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. Il club bianconero sta studiando diverse formule per cercare di convincere la dea, ed una di queste è il possibile inserimento di contropartite tecniche. La dirigenza, infatti, sta pensando di inserire Fagioli e il classe 2003 Iling-Junior per cercare di convincere i bergamaschi a lasciar partire il proprio gioiello. Ovviamente non sarà semplice per la Juventus viste le richieste che farà l’Atalanta, ma grazie a queste contropartite i bianconeri sperano di abbassare sensibilmente il prezzo del cartellino.

Sul difensore non c’è solo la Juventus. Sulle sue tracce, infatti, ci sono anche Roma e Inter, rimaste stregate dal ragazzo. Si prospetta una grande sfida tra i tre club interessati, con l’Atalanta che spera di far partire un’asta al rialzo.