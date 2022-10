Il Milan accontenta Pioli: scambio pazzesco in Serie A

Il calciomercato aprirà nuovamente i battenti tra poco più di due mesi, con le società che sono alla ricerca di calciatori per potenziare le rispettive rose

Le grandi squadre del nostro campionato, hanno gli occhi puntati sulla prossima sessione di calciomercato che prenderà il via a gennaio. Le società, infatti, si stanno guardando intorno per cercare di potenziare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Uno dei club più attivi è il Milan, che vorrebbe cercare di regalare qualche innesto di qualità a mister Pioli.

Il reparto che i rossoneri vorrebbero rinforzare è il centrocampo, dove il tecnico necessità di più qualità. Proprio per questo motivo la dirigenza si sarebbe mossa, trovando il profilo giusto da inserire nella propria rosa. Profilo che milita nel nostro campionato, e che conosce alla perfezione il nostro campionato.

Il Milan bussa alla Lazio: si prova per Luis Alberto

Il centrocampista che il Milan vorrebbe inserire in rosa è il numero dieci biancoceleste. Luis Alberto, che con Sarri gioca ad intermittenza, potrebbe prendere in considerazione un eventuale offerta che il Milan gli presenterà. I rossoneri, starebbero già pensando ad un eventuale offerta da far recapitare dalle parti di Formello, offerta che vedrebbe l’aggiunta di una contropartita tecnica.

Il Milan, infatti, stanno pensando di offrire alla Lazio Ante Rebic pur di arrivare allo spagnolo. Ovviamente l’idea è quella di uno scambio alla pari, senza nessuna aggiunta economica. Per Maurizio Sarri, vista la mancanza di un vice Immobile, un calciatore come Rebic che può agire oltre che da esterno anche da prima punta, può far comodo. Il Milan, invece, andrebbe a rinforzarsi in mezzo al campo con un calciatore di grande qualità, ed è ciò che serve al tecnico rossonero. Questa situazione potrebbe prendere forma nelle prossime settimane, quando il campionato si fermerà per via del mondiale in Qatar. Luis Alberto al Milan e Rebic alla Lazio, potrebbe essere il grande scambio nella finestra invernale di calciomercato, con la felicità di Maurizio Sarri e Stefano Pioli.