HIGHLIGHTS | Atalanta-Lazio 0-2: Zaccagni e Felipe Anderson espugnano il ‘Gewiss’

Grande prova per gli uomini di Sarri che non lasciano scampo ai padroni di casa, in difficoltà anche nelle offensive

Sguardi tesi tra Gasperini e Sarri per una delle più importanti sfide ai vertici della classifica del campionato di Serie A di questa stagione sportiva, quella tra Atalanta e Lazio, con il terzo posto in palio.

Sin dall’avvio dei giochi gli ospiti si rendono molto pericolosi in avanti, tanto che al 10′ Lazzari vede un varco per Pedro che serve Zaccagni nel mucchio in area di rigore. Vantaggio facile per la Lazio, che amministra anche il resto del primo tempo senza lasciare modo di incidere ai padroni di casa.

Il secondo tempo si apre sullo stesso filone del primo, finché al 52′ la Lazio sfrutta l’arma della ripartenza con un lancio per Marusic che dalla sinistra converge verso il centro e trova Felipe Anderson. Tocco con la suola e pallone all’angolino per il brasiliano, è raddoppio! Da rimarcare sul finale l’espulsione di Muriel per doppia ammonizione, dopo un duro fallo di gioco ai danni di Zaccagni.

Atalanta-Lazio: tabellino, classifica e highlights

ATALANTA-LAZIO 0-2

10′ Zaccagni, 52′ Felipe Anderson

Classifica: Napoli 26, Milan 26, Lazio 24, Atalanta 24, Roma 22, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Torino 14, Salernitana 13, Sassuolo 12, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.

