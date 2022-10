Juventus, tifosi bianconeri contro Cuadrado: “Cosa gli è successo?”

Primo tempo da dimenticare per Juan Cuadrado contro l’Empoli: tante critiche social all’esterno bianconero

Juan Cuadrado nel mirino dei social: tifosi bianconeri infuriati per la prestazione offerta dal colombiano contro l’Empoli.

Non basta il vantaggio della Juventus a salvare Juan Cuadrado dalle critiche dei social. L’esterno colombiano è stato autore di una opaca prestazione nei primi quarantacinque minuti della sfida tra bianconeri ed Empoli, con i padroni di casa in vantaggio all’intervallo grazie ad un gol realizzato da Moise Kean su cross di Filip Kostic dalla corsia di sinistra.

Disastro Cuadrado e Danilo, Kean come al solito non chiude il secondo goal, — Rosario Cutuli (@RosarioCutuli7) October 21, 2022

Cuadrado avrà concesso almeno 5/6 cross da quella parte#JuveEmpoli — Luca P. (@Licchio87) October 21, 2022

Cuadrado è finito #JuveEmpoli — B a b y l o n boss (@babylonboss) October 21, 2022

Dalla destra, fascia di competenza di Juan Cuadrado, invece, sono arrivati ben pochi pericoli per la difesa della squadra toscana allenata da Paolo Zanetti. Anzi: controlli sbagliati e cross fuori misura hanno fatto infuriare e non poco i tifosi della Juventus che sui social hanno esternato tutto il loro malcontento per il calo nelle prestazioni dell’esterno ex Udinese e Lecce.

Juventus – Empoli, quante critiche sui social a Cuadrado

Errori in fase offensiva, ma non solo. Nel mirino dei tifosi bianconeri sono finiti anche gli errori di Cuadrado in fase di contenimento. In particolar modo, l’esterno classe ’88 ha lasciato più volte ampie praterie ai giocatori dell’Empoli, più volte pericolosi sulla corsia mancina.

Se non ci fosse Cuadrado a sbagliare/tornare indietro avremmo il doppio delle occasioni e soffriremmo pure di meno 😂 — Mar (@Mar__J05) October 21, 2022

#Cuadrado sarà sempre il primo peccato da confessare al prete la domenica.#JuveEmpoli — DeborahConLAcca (@debhh147) October 21, 2022

In forza alla Juventus dal 2015, Juan Cuadrado è legato ai bianconeri da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Difficile immaginare, allo stato attuale, un rinnovo con la Vecchia Signora, anche e soprattutto in virtù della carta di identità del giocatore colombiano.