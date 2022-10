Sirene dalla Premier: De Zerbi può ‘beffare’ la Juve

Tra gli obiettivi della Juventus c’è anche un osservato speciale di questa sera: Fabiano Parisi. I bianconeri hanno bisogno di rinforzi a sinistra e il giovane empolese piace ma occhio alla concorrenza

Dopo la vittoria contro il Torino nel derby la Juventus è tornata in campo già questa sera nell’anticipo del venerdì per l’11/a giornata di Serie A. Di fronte l’Empoli di Zanetti a caccia di punti salvezza, ma che al contempo potrebbe rappresentare uno spunto interessante anche dal punto di vista del calciomercato. La rosa di Allegri presenta infatti diverse lacune, sottolineate ancora di più da un avvio di stagione altamente negativo e proprio dalla sfida contro l’Empoli potrebbe tornare in auge ancora una volta un calciatore giovane ed interessante in ottica futura.

Si tratta di Fabiano Parisi, laterale classe 2000, che da due anni gioca a ottimi livelli motivo per cui da qualche tempo ha già attirato le attenzioni di svariate big di Serie A. Per ora però il giovane terzino sinistro è rimasto ad Empoli a crescere e maturare in attesa poi eventualmente di fare un grande salto per la propria carriera.

Calciomercato Juventus, Parisi è un obiettivo ma occhio alla concorrenza: anche De Zerbi potrebbe pensarci

Alla Juventus Parisi potrebbe essere l’erede di Alex Sandro, qualora completasse il suo percorso di crescita, e i bianconeri potrebbero far leva sui buoni rapporti col club toscano visti anche i tanti calciatori che hanno navigato a cavallo tra Empoli e Torino negli ultimi anni. Parisi, che in Serie A in passato era stato accostato anche a Lazio ed Inter, piace quindi a tanti club e la concorrenza rischia di farsi serrata ed importante prestazione dopo prestazione da parte del mancino nato a Solofra.

Chi è abituato a lavorare con i giovani e ad esaltarli è certamente Roberto De Zerbi che ha intrapreso un nuovo cammino affascinante in Premier League sulla panchina del Brighton. Non è da escludere, che per fare una squadra a sua immagine e somiglianza, il tecnico italiano possa dare uno sguardo proprio ai talenti di Serie A, Parisi compreso. Un laterale mancino, giovane, rapido e di spinta come piacciono a De Zerbi che col Brighton avrebbe anche la forza economica per competere e provare eventualmente ad anticipare la concorrenza.