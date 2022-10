Rinnovo Bonucci, scelta a sorpresa della Juventus

Svolta nella vicenda del rinnovo di Leonardo Bonucci in casa Juventus. Il difensore lascerà Torino prima del previsto

Da giorni si parlava di un possibile rinnovo contrattuale fino al 2025 per Leonardo Bonucci con la Juventus. La situazione sarebbe cambiata radicalmente nelle ultime ore.

Salta, quasi clamorosamente, il rinnovo di Leonardo Bonucci con la Juventus. Da ore si vociferava di un possibile accordo per posticipare al 2025 la scadenza del contratto che lega il difensore classe ’87 alla Vecchia Signora. La situazione, però, sarebbe radicalmente cambiata in queste ore, praticamente in concomitanza con la partita di campionato contro l’Empoli (il difensore è sceso regolarmente in campo).

Fino a ieri il contratto di Leonardo Bonucci con la Juventus, sarebbe scaduto nel 2024. Da oggi invece scadrà nel 2024. NON nel 2025. #bonucci #juventus — Riccardo Trevisani (@RickyTrevisani) October 21, 2022

A darne notizia è il giornalista e commentatore sportivo di SportMediaset Riccardo Trevisani che su Twitter scrive: “Fino a ieri il contratto di Leonardo Bonucci con la Juventus, sarebbe scaduto nel 2024. Da oggi invece scadrà nel 2024. Non nel 2025”. Un tweet secondo cui, dunque, non arriverà il prolungamento contrattuale di Bonucci in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, salta il rinnovo di Bonucci?

Nelle scorse ore si era parlato della possibilità di un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2025 per Leonardo Bonucci, il quale avrebbe dovuto firmare un nuovo accordo con un ingaggio tra i quattro ed i cinque milioni di euro a stagione. Ma, a quanto pare, le cose non andranno in questa direzione.

E così Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus quando il suo contratto in essere andrà in scadenza, ovvero a fine giugno 2024. Undici i gettoni di presenza raccolti dall’esperto difensore campione d’Europa in questa stagione con i bianconeri, con anche un gol all’attivo realizzato nella sfida di campionato pareggiata in rimonta con la Salernitana all’Allianz Stadium.