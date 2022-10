UFFICIALE Infortunio Immobile, il comunicato: i tempi di recupero

Brutte notizie in casa Lazio: è apparso pochi minuti fa il comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante Ciro Immobile

Maurizio Sarri dovrà fare a meno del centravanti della Lazio, Ciro Immobile, per le prossime sfide della compagine biancoceleste. Pochi minuti fa il comunicato ufficiale sul sito della società di Serie A.

Novità importanti per quanto riguarda le condizioni fisiche dell’attaccante della Lazio, Ciro Immobile. Ecco quanto si legge dal comunicato: “Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro”.

Successivamente si può anche leggere: “Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.

Lazio, altri problemi per Sarri

L’attaccante di Torre Annunziata tornerà a disposizione di Maurizio Sarri soltanto nel 2023 saltando così le prossime sfide di campionato e d’Europa della sua squadra. Poi ci sarà la sosta Mondiale con lo stesso centravanti biancoceleste, che avrà così modo di recuperare appieno dal problema muscolare. Ora cercherà di lavorare su Pedro prima punta per non far sentire l’assenza del goleador della Lazio, che starà fuori per diversi mesi. Il suo rientro è previsto per inizio gennaio, proprio dopo il Mondiale che si giocherà in Qatar a cavallo tra novembre e dicembre.