Cifre ‘folli’: per Leao il Milan non ha altra scelta

Sono iniziate le trattative per il rinnovo di contratto del gioiello portoghese: le prime richieste fanno tremare il club rossonero

Se ne parlava, e se ne parla, da settimane. Forse da mesi. Il rinnovo di Rafael Leao è forse l’operazione di mercato più importante che il Milan è chiamato a chiudere possibilmente entro il 2022. O al massimo subito dopo il Mondiale. Il pressing sul talento portoghese si è fatto incessante, con proposte di ingaggio milionarie che arrivano da ogni dove.

Le trattative per il prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2024 sono ufficialmente iniziate. Nel dialogo tra le parti, già di per sé complicato considerando le suddette sirene di mercato, pesa come un macigno la multa di 20 milioni di euro che l’attaccante deve versare allo Sporting CP per un contenzioso passato. Ovvio che l’entourage del calciatore vorrebbe approfitare del rinnovo da firmare per sperare che la società rossonera possa occuparsi di onorare parte della sanzione. E così è accaduto. Almeno nelle prime richieste che l’avvocato Dimvula ha presentato al Milan nell’inconto di martedì.

Rinnovo Leao, chiesti 8 milioni annui di ingaggio

Come riportato da ‘Il Giornale‘, l’agente del portoghese si è presentato con la richiesta di un inagggio annuo di 7 milioni più 1 di bonus. E il pagamento, da parte del clu di Via Aldo Rossi, del 50% della suddetta multa da corrispondere allo Sporting CP. Giova ricordare che attualmente Leao percepisce circa 1,8 miloni netti annui, e che il Milan stava lavorando su una base di 5,5 milioni annui per ‘premiare’ la crescita del portoghese. E per allontanare le lusinghe delle sterline provenienti dalla Premier.

La sensazione è che la società rossonera non accetterà, senza tentare un compromesso, le condizioni di Dimvula: la distanza resta ampia, il dialogo proseguirà incessante nelle prossime settimane. Tutte le parti coinvolte sono consapevoli che a livello economico, Chelsea e Real Madrid potrebbero onorare con relativamente pochi problemi le richieste dell’avvocato di Leao. Sta anche al calciatore fare una scelta che vada al di là del mero aspetto economico.