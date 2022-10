Simeone bussa alla porta del Milan: scambio alla pari

Il Milan nell’ultimo fine settimana ha riconquistato tre punti molto pesanti battendo il Verona in trasferta. Decisivo Tonali che può tornare in auge in ottica calciomercato

Continua a macinare punti alle spalle delle prime in classifica il Milan che punta a fare il bis dopo lo scudetto dello scorso anno. I rossoneri hanno sbancato un campo sempre ostico come quello di Verona vincendo solo nell’ultima porzione di gara grazie all’inserimento a fari spenti di Sandro Tonali, che così come lo scorso anno si è rivelato decisivo per portare a casa il bottino pieno in terra scaligera.

Una prestazione di grande forza e grinta per il giovane centrocampista rossonero che trova così il suo primo centro stagionale ed aiuta in modo importante la squadra in un momento complesso, come spesso fatto nell’annata dello scudetto. Un mix di qualità fisiche e tecniche quelle di Tonali che fanno gola però anche ad altri club, con un allenatore in particolare che potrebbe anche farci un pensierino per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, Tonali prototipo per Simeone: l’idea di scambio con de Paul

Nel giusto mix tra garra, tecnica e capacità di inserimento, Sandro Tonali appare come il centrocampista perfetto per Diego Pablo Simeone e il suo gioco particolarmente maschio. Il mediano del Milan classe 2000 dunque la prossima estate potrebbe anche fare gola all’allenatore argentino, che spesso guarda alla Serie A per le sue sessioni di trasferimenti come certificato dai vari de Paul e Molina prelevati dall’Udinese. Proprio il fantasista argentino ex dei friulani non sta vivendo annate semplici all’Atletico Madrid.

Il gioco di de Paul sembra ben lontano dai dettami richiesti dal ‘Cholo’ e i numeri con un solo gol e un solo assist in 10 presenze ne sono un chiaro esempio. Ancora più che le statistiche sono proprio le attitudini in campo a cozzare con il gioco di Simeone e dell’Atletico, club dal quale l’ex Udinese appare sempre più distante anche in ottica futura. In questo senso de Paul è stato spesso accostato ad un ritorno in Serie A, con anche il Milan tra le candidate. A tal proposito l’Atletico potrebbe proporre uno scambio tra l’argentino e lo stesso Tonali, che invece incontrerebbe maggiormente le esigenze di Simeone. Un affare alla pari, che anche per differenza di valutazione, non troverebbe terreno fertile, raccogliendo certamente il rifiuto secco del Milan.