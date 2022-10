De Vrij lascia l’Inter: Marotta ha già trovato il sostituto

Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter di Simone Inzaghi, è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare i nerazzurri: Marotta avrebbe già trovato il sostituto

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo un inizio di stagione decisamente a rilento, sembra aver trovato finalmente la quadra nel campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri infatti, dopo aver accumulato ben 4 sconfitte nelle prime 8 giornate, hanno ripreso la marcia con due vittorie consecutive fra Sassuolo e Salernitana, ma, soprattutto, sono lanciatissimi in Champions League nonostante il gironcino infernale con Bayern Monaco e Barcellona. La squadra di Inzaghi ha infatti ottenuto ben 4 punti contro i blaugrana ed ha ora il match point in casa con il Plzen per assicurarsi un posto negli ottavi di finale. Un traguardo insperato che ha fra i suoi protagonisti Stefan de Vrij. Il difensore olandese, apparso un po’ sottotono nelle prime uscite stagionale, nel match di San Siro contro il Barcellona è riuscito ad annullare in maniera magistrale uno spauracchio come Robert Lewandowski. Una prestazione di livello internazionale che potrebbe però non cambiare nulla nel futuro, in ottica calciomercato, dell’ex Lazio in scadenza di contratto al termine della stagione.

Calciomercato Inter, addio de Vrij: scelto il sostituto da Marotta

Beppe Marotta, ad dell’Inter, visto il probabile addio di de Vrij, avrebbe già messo nel mirino un giocatore che possa sostituirlo. Il nome sarebbe quello di Jonathan Tah, difensore centrale del Leverkusen valutato dal club tedesco circa 25 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero provare l’assalto già a gennaio, ma tutto dipenderà dalla situazione economica della società e dalle possibili cessioni nei vari reparti: occhio infatti alla situazione dello stesso de Vrij già per gennaio, ma anche al futuro di Milan Skriniar, anch’egli in scadenza, e a quello di Joaquin Correa, beccato dal tifo della Beneamata per qualche prestazione non troppo esaltante.