Numeri da urlo, la firma è più vicina: Juve e Milan al tappeto

Juventus e Milan potrebbero dover rinunciare ad un importante obiettivo sul calciomercato in entrata: svolta e firma sul nuovo contratto

È tornata un po’ di serenità nel mondo Juventus. Il successo di misura – grazie alla zampata di Vlahovic – nel Derby della Mole ai danni dei cugini granata restituisce un minimo di fiducia per il prosieguo del cammino, anche se ovviamente non può bastare. La distanza da recuperare in campionato è ancora tanta e la qualificazione agli ottavi di Champions League è ormai un miraggio.

Soprattutto, poi, bisognerà capire se il ritiro avrà veramente sortito l’effetto che la società si augura. Il fantasma della crisi non è stato ancora scacciato definitivamente: serve attendere i prossimi impegni, al fine di capire meglio il reale stato psicofisico della squadra bianconera targata Massimiliano Allegri. Quello del Milan, invece, lo conosciamo già abbastanza bene. I rossoneri hanno ampiamente dimostrato di essere un gruppo forte e unito, capace di tenere botta di fronte a qualunque difficoltà.

Nonostante i numerosi infortuni, il ‘Diavolo’ non smette di vincere e – sebbene abbia sofferto – è riuscito a riscattare immediatamente il secondo ko consecutivo contro il Chelsea. Larga parte del merito va a Sandro Tonali, autore della rete decisiva che ha affossato il Verona al Bentegodi. Ora testa ai prossimi impegni, con un pensiero anche al fronte calciomercato.

Calciomercato Juventus e Milan, Firmino può rinnovare col Liverpool

In particolare, ai due club italiani piace non poco il profilo di Roberto Firmino. I lombardi e i torinesi vorrebbero potenziare ulteriormente i loro reparti offensivi e il brasiliano rappresenta una possibile ghiotta opportunità, visto che presenta un contratto in scadenza giugno 2023. Nel caso non dovesse avvenire il rinnovo, Juventus e Milan potrebbero cercare di prenderlo a parametro zero la prossima estate.

Ma la situazione, in tal senso, si è complicata abbastanza. Questo perché l’ex Hoffenheim, classe ’91, si sta rendendo protagonista di una prima parte di annata letteralmente sontuosa, con numeri da urlo. Otto gol e quattro assist fra tutte le competizioni: davvero niente male. Di conseguenza, non è affatto da escludere che Firmino prolunghi il termine dell’accordo con i ‘Reds’, il che manderebbe in fumo le speranze di Juventus e Milan.