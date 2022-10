Scippo a zero: pericolo confermato per Inter, Juve e Milan

Anche un top club sarebbe interessato all’acquisto di un calciatore a parametro zero seguito da Juventus, Milan e Inter: il pericolo è reale

Weekend positivo per Juventus, Inter e Milan. Tutte e tre le italiane hanno messo a referto una vittoria nella decima giornata di campionato, che si conclude stasera col match tra Lecce e Fiorentina. La prima a conquistare bottino pieno è stata la Juve, che si è resa protagonista di un risultato ancora più significativo rispetto a quelli delle rivali lombarde.

Avere la meglio nel Derby della Mole, considerando il periodo alquanto negativo che sta attraversando la ‘Vecchia Signora’, non era affatto scontato. Parlare di crisi superata è davvero troppo al momento, ma di sicuro c’è più fiducia in vista dei prossimi impegni. Nuova ottima prova anche da parte dei nerazzurri di Simone Inzaghi. La ‘Beneamata’ sembra essersi ripresa definitivamente, grazie soprattutto alle due gare contro il Barcellona. Infine, il ‘Diavolo’ targato Pioli ha dimostrato ancora di disporre di un grande gruppo, che resta sempre unito e compatto. Se per quanto concerne i verdetti del campo sono giunte buone novità negli ultimi due giorni, diverso è il discorso sul fronte calciomercato.

Calciomercato Inter, Juventus e Milan: Bayern Monaco interessato a Thuram: lo scippo a zero è possibile

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Marcus Thuram, profilo che continua a stuzzicare la fantasia di Inter, Juve e Milan (già accostato più volte in passato). L’opzione in questione alletta particolarmente per via della sua situazione contrattuale, col termine dell’accordo previsto per giugno 2023. Dunque, l’addio al Borussia Monchengladbach a parametro zero è una possibilità più concreta.

Bisogna, però, stare molto attenti alla concorrenza. ‘Sky Sport Deutschland’, infatti, ha confermato l’interesse del Bayern Monaco sull’attaccante figlio d’arte, anticipato nelle scorse ore da ‘Sport1’. Pare comunque che non sia un nome caldo per adesso: i bavaresi, dal canto loro, non sarebbero convinti al 100%. Sempre secondo il noto emittente satellitare, inoltre, si va verso il mancato prolungamento del contratto di Thuram. Juventus, Inter e Milan sono avvisate.