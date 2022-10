Juve, il derby è un bluff: “È una bugia, impossibile!”

La vittoria della Juventus nel derby non illude i tifosi: arriva l’attacco ai bianconeri e ad Allegri

La Juventus ritrova una vittoria preziosa nel derby della Mole contro il Torino e interrompe, almeno momentaneamente, la striscia nera di risultati negativi.

Una vittoria che dà morale ma che di sicuro non cancella i gravi problemi che la squadra di Massimiliano Allegri si porta avanti da tanti mesi e che anche ieri ha dimostrato di avere. La Juventus ha trovato un gol abbastanza fortuito con Vlahovic ma ha provato a vincere la partita. Di contro, dal punto di vista tecnico i problemi sono rimasti invariati e la squadra ha fatto molta fatica a mettere in campo un gioco di livello. Sono la sterilità del reparto offensivo del Torino ha permesso ai bianconeri di non correre particolari rischi ma i problemi rimangono e di questo passo sarà molto complicato per la ‘Vecchia Signora’ risalire la classifica.

Juventus, attacco ad Allegri: “Fa il gioco delle tre carte”

L’editoriale del ‘Corriere dello Sport’, a firma di Alessandro Barbano, evidenzia come la crisi della Juventus non sia affatto superata dopo la vittoria col Torino di ieri: “Dire che il gol di Vlahovic porti la Juve fuori dalla crisi sarebbe una bugia. Il modo con cui la squadra presidia la sua area di rigore, e soprattutto i suoi dintorni, è imbarazzante, oltre che inverosimile. Una mediana con Locatelli, Rabiot e McKennie non può sostenere partite di vertice. Vlahovic e Kean sono ancora acerbi e maldestri sulla tecnica individuale.

Allegri può fare il gioco delle tre carte ma non innescare una rivoluzione che sarebbe necessaria, ma che con questa rosa è utopia. La condizione fisica è insufficiente, l’assortimento è inadeguato alle ambizioni. Al massimo ad Allegri e allo staff si può chiedere di migliorare la condizione atletica per compensare i limiti tecnici. La rivoluzione è però impossibile, perché il club ha rinunciato a costruire sui giovani accontentandosi degli scarti delle top leghe europee. Se non vince più, è perché continua ad avere fretta di vincere”.