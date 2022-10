Il Barcellona piazza il colpo da novanta: Juventus e Milan ko

Il calciomercato è sempre nei pensieri dei top club europei, sopratutto per il Barcellona, pronta ad aggiungere ulteriore qualità alla propria rosa.

Il calciomercato è sempre molto attivo nei top club europei, pronti ad intervenire per rinforzare ulteriormente le proprie rose. Uno dei club più attivi è il Barcellona, che vuole rinforzare sopratutto il reparto offensivo a disposizione di Xavi. Proprio per il reparto offensivo, sta prendendo sempre più piede una pista a dir poco clamorosa.

Stando a quanto riportato dal portale todofichajes.com, i blaugrana si sarebbero decisi a puntare forte su Marco Asensio, esterno del Real Madrid. La dirigenza è in stretto contatto con il procuratore del ragazzo Jorge Mendes, per cercare di chiudere la trattativa in tempi brevi e regalare a Xavi un altro grande colpo.

Il Barcellona piazza il colpo: pronto Asensio dal Real

Un altro fattore che potrebbe portare la trattativa a chiudersi in tempi brevi, arriva dall’attuale contratto del calciatore con i blancos. Asensio, infatti, vedrà scadere il suo accordo con i merengues il prossimo 30 Giugno, rendendolo libero di firmare con chiunque a partire dal primo Febbraio. Stando sempre a quanto riportato dal portale, Florentino Perez non ha intenzione di rinnovare il contratto dell’esterno, per via delle richieste del suo agente ritenute troppo esose.

Sarebbe un colpo importantissimo per il Barca, che andrebbe a potenziare ulteriormente il proprio pacchetto offensivo. Il ragazzo accetterebbe di buon grado la destinazione, nonostante i tanti anni che lo hanno visto militare con la camiseta blanca. Sul ragazzo del Real Madrid erano forti anche Juventus e Milan, ma competere economicamente con il Barcellona è praticamente impossibile anche per i top club del nostro campionato. Il forte esterno di Mallorca, dunque, è pronto a ripartire da Barcellona.