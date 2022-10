Arriva dalla Premier, attacco stellare per Allegri

Si è scatenata una vera e propria asta che vede coinvolte tutte le grandi squadre d’Europa

La parola chiave è: giugno 2023. Infatti gran parte delle squadre europee hanno una lista lunghissima di obiettivi a parametro zero provenienti da tutti i campionato europei.

Sono veramente tanti i nomi tra i quali, a titolo di esempio, N’Dicka e Grimaldo che stanno scatenando una vera e propria asta. Anche in Premier League c’è un nome cha ha fatto drizzare le antenne ad almeno 6 squadre europee in cerca di un attaccante di qualità. L’inizio di stagione è stato molto buono, tanto da far “accomodare” in panchina Cristiano Ronaldo.

Marcus Rashford, in corsa c’è anche la Juventus

Con 5 reti e 3 assist nelle 10 partite disputate con il Manchester United, Marcus Rashford è uno dei giocatori più in forma per i Red Devils. Infatti Ten Haag ha trovato in lui un giocatore in grado non solo di buttare la palla in rete, ma capace anche di creare occasioni da goal. Rashford ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è attualmente valutato 60 milioni di euro. Il Manchester United dal canto suo vorrebbe rinnovare il contratto e sta avanzando un’offerta di rinnovo, chiaramente questo innalzerebbe il suo valore. La volontà del ragazzo sarebbe quella di proseguire con i Red Devils, ma saranno da valutare le condizioni proposte agli agenti. Nel frattempo la Juventus ha fatto i primi sondaggi e si prepara alle due ipotesi possibili: il parametro zero se non dovesse rinnovare, o il cartellino in caso di prolungamento. Ovviamente nella seconda ipotesi ci sarebbe da elargire una somma più che sostanziosa, ma sarebbe l’unico modo per accaparrarsi il giocatore. Anche perché c’è chi fa concorrenza in casa, ovvero il Milan campione d’Italia in carica. Tutti comunque dovranno guardarsi bene dal Arsenal, Chelsea e Atletico Madrid, fortemente interessate a Marcus Rashford.