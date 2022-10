HIGHLIGHTS | Haas decide Empoli-Monza: Zanetti vince la sfida salvezza

La sfida salvezza del Castellani va all’Empoli, che batte di misura il Monza di Palladino per 1 a 0.

Lo scontro salvezza andato in scena al Castellani tra Empoli e Monza viene vinto dai padroni di casa. A decidere la gara è stato Haas all’11° minuto di primo tempo. L’Empoli resiste nella ripresa anche grazie a un super Vicario, che in più di una circostanza si è reso protagonista di parate decisive. In pieno recupero, il Monza rimane in dieci uomini per l’espulsione di Rovella.

Nella prima frazione di gioco l’Empoli ha giocato decisamente meglio con il Monza molto impreciso, specialmente sotto porta. Nella ripresa i brianzoli hanno provato a fare qualcosa in più, ma un Vicario in grande spolvero gli ha negato la parità. E’ la prima sconfitta per Palladino dopo tre vittorie ed un pareggio da quando siede sulla panchina del club.

Lo scontro salvezza va all’Empoli: prima sconfitta per Palladino

Con questa vittoria, la squadra di Paolo Zanetti sorpassa in classifica proprio i brianzoli, andando ad occupare l’undicesima posizione a quota 11 punti. Il Monza, invece, rimane fermo a quota 10 punti occupando momentaneamente la tredicesima posizione.

Le due squadre nel prossimo week end avranno due trasferte molto complicate. L’Empoli sarà ospite della Juventus allo Stadium mentre, il Monza, sarà chiamato all’atteso derby contro il Milan.

A breve arriveranno gli highlights della partita…