Skriniar è rimasto a bocca aperta: la grande rivale lo vuole subito

Conflitto di interessi tra PSG e Real Madrid non soltanto per il centrale slovacco, c’è una nuova figura nella lista degli obiettivi di mercato

Milan Skriniar resta il grande sogno del Paris Saint-Germain dopo i numerosi tentativi d’assalto della passata estate prontamente rispediti al mittente da un’Inter attenta a preservare il valore qualitativo della squadra.

Il calciatore non ha ancora stretto accordi per il rinnovo di contratto, su cui si continuerà a discutere apertamente anche nelle prossime settimane. In caso di fumata nera, sarebbe pressoché immediato l’assalto finale già da gennaio da parte del miliardario club francese. Un peccato per il Real Madrid che a più riprese aveva manifestato interesse, così come il Barcellona nel recente passato. Ma coi ‘Blancos’ la contesa potrebbe protrarsi ancora per molto, in un conflitto di interessi su cui entrambe le società porranno le dovute attenzioni.

Calciomercato, PSG su Skriniar e il baby talento del Real

I campioni d’Europa uscenti vogliono infatti blindare a tutti i costi il giovane Rafa Marin, prodotto della cantera ed attualmente in forze alla formazione castigliana militante nel terzo livello spagnolo. Al contrario, il PSG vorrebbe prelevarlo per far sì che diventi l’eventuale sostituto di Skriniar il prossimo anno, con l’uscita di Sergio Ramos in scadenza. Secondo il giornalista di ‘Marca’, Mario Cortegana, non c’è dubbio alcuno che Al-Khelaifi tenterà di trovare un accordo il prima possibile.