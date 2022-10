Rinnovo UFFICIALE: Milan, sfumata l’operazione a zero

ll gioiello brasiliano rinnova col club di Premier League e sfuma l’operazione per il Milan

Il Milan sta avendo risposte positive da i suoi giovani che Stefano Pioli è stato in grado di plasmare in queste stagioni.

Dall’esplosione di Kalulu e Tonali, alla crescita esponenziale di Leao e Brahim Diaz. Anche De Ketelaere è sulla strada giusta Pioli sta provando a plasmarlo per renderlo un giocatore di primissimo livello in prospettiva futura. I rossoneri continuano, intanto, a seguire a distanza diversi profili giovani che possano rinforzare la rosa. Maldini e Massara sono sempre vigili da questo punto di vista ma questa volta devono arrendersi per uno dei nomi in lista, visto il rinnovo ufficiale del calciatore. L’operazione sfuma prima del previsto.

Milan, addio al gioiello: Douglas Luiz rinnova, è UFFICIALE

Il giocatore in questione è il centrocampista classe ’98 Douglas Luiz, obiettivo del Milan ormai da diverso tempo. Mediano ma anche mezz’ala all’occorrenza, il brasiliano ha rinnovato il suo contratto con l’Aston Villa che ha comunicato l’ufficialità dell’operazione. Un annuncio che taglia le gambe al Milan che stava provando a trovare uno spiraglio per mettere in discesa la trattativa.