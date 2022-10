Kessié flop: ritorno possibile a una condizione

Il centrocampista gioca poco e non incide, si aprono le porte di un ritorno ma non è così semplice per la maggior parte dei top club

Ha preso il Milan da candidato, lo ha lasciato da presidente. Franck Kessié è stato parte della rinascita del ‘Diavolo’ non soltanto in campionato ma anche nelle competizioni europee, per questo sarà per sempre devoto ai colori rossoneri. E chissà che non lo accompagni un pizzico di sana nostalgia.

L’esperienza al Barcellona non è iniziata nel migliore dei modi per il centrocampista che fino a poco tempo prima era titolare fisso: solo 5 presenze nella Liga spagnola, con un minutaggio via via appena crescente ma senza mai l’occasione di incidere davvero. Lo stesso vale per le partite disputate in Champions League, dove però è riuscito a segnare l’unica rete di questa stagione. Numeri nel complesso lontani dal passato e lontani dai suoi desideri.

Calciomercato, via libera Kessié solo in prestito: ingaggio monstre

Per questo motivo la dirigenza blaugrana potrebbe decidere di farlo partire già dal prossimo gennaio, ma le richieste sono al momento troppo basse a fronte di un ingaggio altissimo pari a circa 8 milioni più bonus. Si è ventilata anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Serie A, ma non al Milan: è stato sondato dall’Inter che però non avrebbe le carte per poter coprire le spese. L’unica condizione applicabile sarebbe quella del prestito, l’estate prossima.